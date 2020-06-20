У Білорусі супернику Лукашенка пред'явили обвинувачення: протести поновилися

Претендентові на пост президента Білорусі Віктору Бабарико, який знаходиться в СІЗО КДБ, 20 червня пред'явили обвинувачення у кримінальній справі.

Про це interfax.by повідомив Дмитро Лаєвський, один з адвокатів ексголови правління "Белгазпромбанка". "Статтю, за якою обвинувачення пред'явлено, я не можу назвати в рамках підписки про нерозголошення матеріалів справи", – сказав юрист.

Він підкреслив, що "Віктор Дмитрович категорично не згоден із пред'явленим звинуваченням". "Захист наполягає на його повній невинуватості", – заявив адвокат.

Команда Бабарико тим часом подала в ЦВК документи на його реєстрацію кандидатом у президенти.

Віктор Бабарико. TUT.BY

При цьому в декількох містах країни 20 червня поновилися протести. Люди вийшли на вулиці, щоб підтримати активістів і політиків, затриманих під час президентської виборчої кампанії.

У столиці Білорусі Мінську були знову помічені автозаки – біля Олександрівського скверу біля будинку офіцерів, пише TUT.BY.

Олександрівський сквер. TUT.BY

"Наш фотокореспондент став свідком того, як поблизу Жовтневої площі біля переходу в станцію метро люди в цивільному затримали двох хлопців, які замовляли каву. Один із них був у майці з погонею, у другого на рюкзаку була наклейка з погонею", – повідомили журналісти.

Затримання на Жовтневій площі. TUT.BY

Затримання на Жовтневій площі. TUT.BY

Затримання на Жовтневій площі. TUT.BY

Затримання на Жовтневій площі. TUT.BY

Очевидці також заявили, що люди в штатському заштовхали в авто ще трьох хлопців, які перебували недалеко від будівлі Білдержцирку.

Автозаки, автобуси та мікроавтобуси помітили також недалеко від Будинку уряду.

Будинок уряду в Мінську. TUT.BY

Будинок уряду в Мінську. TUT.BY

Будинок уряду в Мінську. TUT.BY

У Бресті люди продовжили протести, передає Telegram-канал "Беларусь головного мозга". Учасники акції вишикувалися в живий "ланцюг солідарності".

На місце протесту підігнали автозаки й перекрили бульвар, після чого люди розійшлися.

Брест. "Беларусь головного мозга"

Автозаки в Бресті. "Беларусь головного мозга"

Автозаки в Бресті. "Беларусь головного мозга"

Автозаки в Бресті. "Беларусь головного мозга"

Додамо, президентські вибори в Білорусі повинні пройти в серпні-2020.

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