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У Білорусі супернику Лукашенка пред'явили обвинувачення: протести поновилися

Дарина Дурова
Дарина Дурова
Світ
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Віктор Бабарика та Олександр Лукашенко

Віктор Бабарика та Олександр Лукашенко

Претендентові на пост президента Білорусі Віктору Бабарико, який знаходиться в СІЗО КДБ, 20 червня пред'явили обвинувачення у кримінальній справі.

Про це interfax.by повідомив Дмитро Лаєвський, один з адвокатів ексголови правління "Белгазпромбанка". "Статтю, за якою обвинувачення пред'явлено, я не можу назвати в рамках підписки про нерозголошення матеріалів справи", – сказав юрист.

Він підкреслив, що "Віктор Дмитрович категорично не згоден із пред'явленим звинуваченням". "Захист наполягає на його повній невинуватості", – заявив адвокат.

Команда Бабарико тим часом подала в ЦВК документи на його реєстрацію кандидатом у президенти.

Віктор Бабарико.

Віктор Бабарико. TUT.BY

При цьому в декількох містах країни 20 червня поновилися протести. Люди вийшли на вулиці, щоб підтримати активістів і політиків, затриманих під час президентської виборчої кампанії.

У столиці Білорусі Мінську були знову помічені автозаки – біля Олександрівського скверу біля будинку офіцерів, пише TUT.BY.

Олександрівський сквер.

Олександрівський сквер. TUT.BY

"Наш фотокореспондент став свідком того, як поблизу Жовтневої площі біля переходу в станцію метро люди в цивільному затримали двох хлопців, які замовляли каву. Один із них був у майці з погонею, у другого на рюкзаку була наклейка з погонею", – повідомили журналісти.

Затримання на Жовтневій площі.

Затримання на Жовтневій площі. TUT.BY

Затримання на Жовтневій площі.

Затримання на Жовтневій площі. TUT.BY

Затримання на Жовтневій площі.

Затримання на Жовтневій площі. TUT.BY

Затримання на Жовтневій площі.

Затримання на Жовтневій площі. TUT.BY

Очевидці також заявили, що люди в штатському заштовхали в авто ще трьох хлопців, які перебували недалеко від будівлі Білдержцирку.

Автозаки, автобуси та мікроавтобуси помітили також недалеко від Будинку уряду.

Будинок уряду в Мінську.

Будинок уряду в Мінську. TUT.BY

Будинок уряду в Мінську.

Будинок уряду в Мінську. TUT.BY

Будинок уряду в Мінську.

Будинок уряду в Мінську. TUT.BY

У Бресті люди продовжили протести, передає Telegram-канал "Беларусь головного мозга". Учасники акції вишикувалися в живий "ланцюг солідарності".

На місце протесту підігнали автозаки й перекрили бульвар, після чого люди розійшлися.

Брест.

Брест. "Беларусь головного мозга"

Автозаки в Бресті.

Автозаки в Бресті. "Беларусь головного мозга"

Автозаки в Бресті.

Автозаки в Бресті. "Беларусь головного мозга"

Автозаки в Бресті.

Автозаки в Бресті. "Беларусь головного мозга"

Додамо, президентські вибори в Білорусі повинні пройти в серпні-2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

БілорусьполітиказатриманнявидеофотографиипротестОлександр Лукашенко
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