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''Баба Яга без гриму'': Захарову рознесли за новорічне фото

7.2тЧитати матеріал російською

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова нарвалася на шквал гострої критики через чергове безглузде фото, зроблене в новорічну ніч.

На ньому крупним планом зображено її обличчя, оброблене в графічному редакторі. Крім того, Захарова одягнена в недолугу зимову хутряну шапку кислотно-зеленого кольору. Знімком скандальна дипломат поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Короткий звіт про новорічну ніч", — коротко підписала вона свій пост. Однак замість привітань на Захарову посипалися стьобні коментарі, які висміюють її безглуздий зовнішній вигляд.

Марія Захарова

Марія Захарова

Скріншот відео

Новини
''Та ти, стара, відьма!'' Захарова вразила фото із сигарою

"Ліга захисту зелених Чебурашок, які фосфорують!", "Після обнімалок зі Шреком?", "Можна грати Бабу Ягу без гриму", "С*чка... Фарбована...", "Голову помила?", "Ну чим не Шрек?", "Крокодил", "Фу, відьма!", " Фотошоп врятував ситуацію", "Ну, ось уже зелені чоловічки з'являтися почали", — із сарказмом пишуть користувачі соцмережі.

''Баба Яга без гриму'': Захарову рознесли за новорічне фото

''Баба Яга без гриму'': Захарову рознесли за новорічне фото

''Баба Яга без гриму'': Захарову рознесли за новорічне фото

''Баба Яга без гриму'': Захарову рознесли за новорічне фото

''Баба Яга без гриму'': Захарову рознесли за новорічне фото

''Баба Яга без гриму'': Захарову рознесли за новорічне фото

''Баба Яга без гриму'': Захарову рознесли за новорічне фото

''Баба Яга без гриму'': Захарову рознесли за новорічне фото

''Баба Яга без гриму'': Захарову рознесли за новорічне фото

''Баба Яга без гриму'': Захарову рознесли за новорічне фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, Захарову висміяли за дивне фото з оленем у Заполяр'ї. Воно стало приводом для гострих жартів на адресу спікера МЗС РФ. Крім того, вона нарвалася на хвилю гострої критики через фото в капелюсі від львівського дизайнера Руслана Багінського.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Марія Захарова
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Makc Махов
Makc Махов
Кацапская лошадь с зелёной гривой! Очень-очень краива! Фюрер Хуйлопутин оценет! ☠️🤣🤣🇷🇺🖕🖕😅🖕🏼😆
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Столетия пьяного бурят-монгольского перекрестного зачатия рождают подобных уродок.
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Анд Алекс
Анд Алекс
Чючело
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