''Баба Яга без гриму'': Захарову рознесли за новорічне фото

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова нарвалася на шквал гострої критики через чергове безглузде фото, зроблене в новорічну ніч.

На ньому крупним планом зображено її обличчя, оброблене в графічному редакторі. Крім того, Захарова одягнена в недолугу зимову хутряну шапку кислотно-зеленого кольору. Знімком скандальна дипломат поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Короткий звіт про новорічну ніч", — коротко підписала вона свій пост. Однак замість привітань на Захарову посипалися стьобні коментарі, які висміюють її безглуздий зовнішній вигляд.

Марія Захарова Скріншот відео

"Ліга захисту зелених Чебурашок, які фосфорують!", "Після обнімалок зі Шреком?", "Можна грати Бабу Ягу без гриму", "С*чка... Фарбована...", "Голову помила?", "Ну чим не Шрек?", "Крокодил", "Фу, відьма!", " Фотошоп врятував ситуацію", "Ну, ось уже зелені чоловічки з'являтися почали", — із сарказмом пишуть користувачі соцмережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Захарову висміяли за дивне фото з оленем у Заполяр'ї. Воно стало приводом для гострих жартів на адресу спікера МЗС РФ. Крім того, вона нарвалася на хвилю гострої критики через фото в капелюсі від львівського дизайнера Руслана Багінського.

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