Головна Новини
19 вересня • оновлено в 20:16
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Азотна хмара в небі: в Туреччині вибухнув хімзавод, 7 поранених. Фото і відео

2.3т Читати матеріал російською

У четвер, 19 вересня, в Стамбулі (Туреччина) відбувся потужний вибух на хімічному заводі, в результаті чого постраждали сім пожежників.

Про це повідомляє BBC (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

За даними інших джерел, поранення отримали також працівники підприємства. Детальних даних про постраждалих немає.

Новини
У США вибухом знищило інтернат: фото і відео смертельної НП
У Туреччині вибухнув хімзавод

У Туреччині вибухнув хімзавод

ahvalnews.com

Відзначається, що завод розташований в азіатській частині Стамбула, поблизу аеропорту імені Сабіха Гекчен.

За даними рятувальників, спочатку виникла пожежа на одному зі складів підприємства, де зберігалися поліефірні матеріали. Вона спричинила вибух одного з металевих баків.

У Туреччині вибухнув хімзавод

У Туреччині вибухнув хімзавод

Соцмережі

У Туреччині вибухнув хімзавод

У Туреччині вибухнув хімзавод

Соцмережі

У Туреччині вибухнув хімзавод

У Туреччині вибухнув хімзавод

Соцмережі

У Туреччині вибухнув хімзавод

У Туреччині вибухнув хімзавод

Соцмережі

Гасити вогонь прибули 48 спецмашин і 138 пожежників. Полум'ям охопило одну з пожежних машин. Також вигоріли автомобілі, припарковані поблизу підприємства.

Рятувальники поки не з'ясували, що стало причиною загоряння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в місті Колумбія у США трапився вибух газу в одному з торгових центрів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Туреччина Стамбул
Тег
вибух
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
11
0
Смішно
2
Цікаво
11
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
"Азотное облако в небе"© а ниче что в атмосфере около 80% азота всегда содержится?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel