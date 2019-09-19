Азотна хмара в небі: в Туреччині вибухнув хімзавод, 7 поранених. Фото і відео

У четвер, 19 вересня, в Стамбулі (Туреччина) відбувся потужний вибух на хімічному заводі, в результаті чого постраждали сім пожежників.

Про це повідомляє BBC (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

За даними інших джерел, поранення отримали також працівники підприємства. Детальних даних про постраждалих немає.

У Туреччині вибухнув хімзавод ahvalnews.com

Відзначається, що завод розташований в азіатській частині Стамбула, поблизу аеропорту імені Сабіха Гекчен.

За даними рятувальників, спочатку виникла пожежа на одному зі складів підприємства, де зберігалися поліефірні матеріали. Вона спричинила вибух одного з металевих баків.

У Туреччині вибухнув хімзавод Соцмережі

У Туреччині вибухнув хімзавод Соцмережі

У Туреччині вибухнув хімзавод Соцмережі

У Туреччині вибухнув хімзавод Соцмережі

Гасити вогонь прибули 48 спецмашин і 138 пожежників. Полум'ям охопило одну з пожежних машин. Також вигоріли автомобілі, припарковані поблизу підприємства.

Рятувальники поки не з'ясували, що стало причиною загоряння.

На азотному заводі в Туреччині пролунав вибух. У повітря піднялася величезна помаранчеве хмара pic.twitter.com/DG0rbFViY6 - НТВ (@ntvru) July 8, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в місті Колумбія у США трапився вибух газу в одному з торгових центрів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!