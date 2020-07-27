Азію накрила друга хвиля коронавірусу: готують новий карантин

Країни Азії зіткнулися з другою хвилею пандемії коронавірусу (COVID-19) і для стримування поширення хвороби готуються ввести новий карантин.

У Китаї зафіксовано найвищий рівень зараження з початку березня, передає Reuters. Наприклад, на північному сході провінції Ляонін повідомили про п'ять нових випадків зараження. У провінції Цзілінь зафіксували два нові випадки вперше з кінця травня.

Зазначається, що сьогодні, 27 липня, Гонконг оголосить про нові обмеження, включно із забороною на відвідування ресторанів і обов'язковим носінням маски.

В Японії уряд повідомив, що буде вживати заходів щодо посилення соціального дистанціювання на підприємствах у разі зростання захворювання COVID-19. При цьому в Токіо на минулому тижні зареєстрували рекордну кількість нових випадків зараження – 366. Тільки в неділю, 26 липня, було зафіксовано 239 нових випадків.

У В'єтнамі в Дананзі закривають місто на ізоляцію після того, як уперше з квітня зафіксували нові випадки зараження на коронавірус.

Президент Філіппін Родріго Дутерте в понеділок, 27 липня, звернеться до населення, повідомивши про ситуацію з COVID-19. У країні розглядають можливість повернення суворого карантину після того, як на тлі пом'якшення заходів, зросла кількість нових хворих.

У Південній Кореї в суботу, 26 липня, заразилися 113 осіб, що стало рекордом із 31 березня.

Прогнозується, що Індонезія перейде поріг у 100 тисяч заражених, обійшовши за цим показником Китай.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на понеділок, 27 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилися більш ніж 16,4 млн осіб.