Ажурні ліфчики і боді: в Австралії здивували колекцією еротичної білизни для чоловіків. Фото 18+

Австралійський бренд Hommemystere випустив нову колекцію мереживної нижньої білизни для чоловіків.

У ній представлені різні моделі трусів, бюстгалтерів і боді. Фото нового асортименту з'явилися на сайті компанії.

Чоловіча білизна shop.hommemystere.com

Чоловіча білизна shop.hommemystere.com

Чоловіча білизна shop.hommemystere.com

Продукція представлена в п'яти розмірах – від S до XL. Речі виготовляють з мережива, шовку, сатину і поліаміду. Так, наприклад, чоловічий рожевий мереживний боді з прозорою тканиною на спині коштує 28 доларів (687 гривень).

Чоловіча білизна shop.hommemystere.com

Чоловіча білизна shop.hommemystere.com

"Цей предмет нижньої білизни практичний і сексуальний одночасно, а таке рідко можна знайти", – написав покупець у відгуках під ним.

Чоловіча білизна shop.hommemystere.com

Чоловіча білизна shop.hommemystere.com

Чоловіча білизна shop.hommemystere.com

Чоловіча білизна shop.hommemystere.com

Чоловіча білизна shop.hommemystere.com

Чоловіча білизна shop.hommemystere.com

Чоловіча білизна shop.hommemystere.com

Чоловіча білизна shop.hommemystere.com

Чоловіча білизна shop.hommemystere.com

Чоловіча білизна shop.hommemystere.com

Чоловіча білизна shop.hommemystere.com

Чоловіча білизна shop.hommemystere.com

Чоловіча білизна shop.hommemystere.com

Чоловіча білизна shop.hommemystere.com

Як писав OBOZREVATEL раніше, для того, щоб завжди бути стильною і впевненою, жінці потрібно мати в своєму білизняному арсеналі десять базових речей.

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