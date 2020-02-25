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26 лютого • оновлено в 01:31
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Ажурні ліфчики і боді: в Австралії здивували колекцією еротичної білизни для чоловіків. Фото 18+

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Австралійський бренд Hommemystere випустив нову колекцію мереживної нижньої білизни для чоловіків.

У ній представлені різні моделі трусів, бюстгалтерів і боді. Фото нового асортименту з'явилися на сайті компанії.

Чоловіча білизна

Чоловіча білизна

shop.hommemystere.com

Чоловіча білизна

Чоловіча білизна

shop.hommemystere.com

Чоловіча білизна

Чоловіча білизна

shop.hommemystere.com

Продукція представлена в п'яти розмірах – від S до XL. Речі виготовляють з мережива, шовку, сатину і поліаміду. Так, наприклад, чоловічий рожевий мереживний боді з прозорою тканиною на спині коштує 28 доларів (687 гривень).

Чоловіча білизна

Чоловіча білизна

shop.hommemystere.com

Чоловіча білизна

Чоловіча білизна

shop.hommemystere.com

"Цей предмет нижньої білизни практичний і сексуальний одночасно, а таке рідко можна знайти", – написав покупець у відгуках під ним.

Чоловіча білизна

Чоловіча білизна

shop.hommemystere.com

Чоловіча білизна

Чоловіча білизна

shop.hommemystere.com

Чоловіча білизна

Чоловіча білизна

shop.hommemystere.com

Чоловіча білизна

Чоловіча білизна

shop.hommemystere.com

Чоловіча білизна

Чоловіча білизна

shop.hommemystere.com

Чоловіча білизна

Чоловіча білизна

shop.hommemystere.com

Чоловіча білизна

Чоловіча білизна

shop.hommemystere.com

Чоловіча білизна

Чоловіча білизна

shop.hommemystere.com

Чоловіча білизна

Чоловіча білизна

shop.hommemystere.com

Чоловіча білизна

Чоловіча білизна

shop.hommemystere.com

Чоловіча білизна

Чоловіча білизна

shop.hommemystere.com

Чоловіча білизна

Чоловіча білизна

shop.hommemystere.com

Чоловіча білизна

Чоловіча білизна

shop.hommemystere.com

Чоловіча білизна

Чоловіча білизна

shop.hommemystere.com

Як писав OBOZREVATEL раніше, для того, щоб завжди бути стильною і впевненою, жінці потрібно мати в своєму білизняному арсеналі десять базових речей.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Австралія
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Комментарии на сайте не модерированы
Ukraine The
Ukraine The
Для евроукроиньцев самое то. Патриоты европейского шляху должны срочно скупиться труселями и лифонами.
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1
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Ицык Лечица
Ицык Лечица
Обозреватель, вам не стыдно о моде пuдopacoв писать? Это просто полный пuздeц уже в моей стране настал, если такое в СМИ пишут... Ну вы, бл_я_дь, и yeбищa!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Для кацaпид@ров в самый раз! Су.ка Кристина - докажи!
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