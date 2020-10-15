Азербайджанські військові відбили понад 40 населених пунктів у Карабасі, – Алієв

Збройні сили Азербайджану відбили понад 40 населених пунктів у самопроголошеній "Нагірно-Карабаській республіці".

Про це в інтерв'ю турецькому телеканалу NTV заявив президент країни Ільхам Алієв. Він зазначив, що їхні військові змогли б узяти під контроль більшу частину території в цьому регіоні.

"Вірменські сили не змогли ввійти на територію Азербайджану ані на сантиметр і ніколи не досягнуть успіху. Навпаки, якби ми захотіли, то змогли б сьогодні взяти під контроль більшу частину території в цьому регіоні Вірменії, але в нас не було такої мети", – наголосив президент Азербайджану.

Алієв також заявив, що Туреччина могла б допомогти пришвидшити політичне врегулювання конфлікту. Водночас він додав, що країни ніколи не обговорювали створення в Азербайджані турецької військової бази.

Трохи раніше в інтерв'ю телеканалу France 24 президент зазначив, що турецькі військові не беруть участі в конфлікті.

Водночас представники невизнаної "республіки" заявили, що 15 жовтня по Степанкерту було завдано ракетного удару з боку азербайджанських військових.

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У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах у 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – перебувають під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано досі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня в Нагірному Карабасі активізувалися широкомасштабні бойові дії між Вірменією та Азербайджаном.

Азербайджанські військові завдали удару по військовій техніці на території Вірменії. Вірменські військові заявили, що залишають за собою право атакувати будь-який військовий об'єкт на території Азербайджану.