Азербайджанські військові відбили понад 40 населених пунктів у Карабасі, – Алієв
Президент Азербайджану Ільхам Алієв упевнений, що Вірменія ані на сантиметр не зможе просунутися на їхню територію
Також він розповів про здатність військових хоч сьогодні захопити більшу частину території Карабаху
Збройні сили Азербайджану відбили понад 40 населених пунктів у самопроголошеній "Нагірно-Карабаській республіці".
Про це в інтерв'ю турецькому телеканалу NTV заявив президент країни Ільхам Алієв. Він зазначив, що їхні військові змогли б узяти під контроль більшу частину території в цьому регіоні.
"Вірменські сили не змогли ввійти на територію Азербайджану ані на сантиметр і ніколи не досягнуть успіху. Навпаки, якби ми захотіли, то змогли б сьогодні взяти під контроль більшу частину території в цьому регіоні Вірменії, але в нас не було такої мети", – наголосив президент Азербайджану.
Алієв також заявив, що Туреччина могла б допомогти пришвидшити політичне врегулювання конфлікту. Водночас він додав, що країни ніколи не обговорювали створення в Азербайджані турецької військової бази.
Трохи раніше в інтерв'ю телеканалу France 24 президент зазначив, що турецькі військові не беруть участі в конфлікті.
Водночас представники невизнаної "республіки" заявили, що 15 жовтня по Степанкерту було завдано ракетного удару з боку азербайджанських військових.
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У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах у 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – перебувають під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано досі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня в Нагірному Карабасі активізувалися широкомасштабні бойові дії між Вірменією та Азербайджаном.
Азербайджанські військові завдали удару по військовій техніці на території Вірменії. Вірменські військові заявили, що залишають за собою право атакувати будь-який військовий об'єкт на території Азербайджану.