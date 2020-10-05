Азербайджан звинуватив Росію у поставках зброї Вірменії для війни в Карабасі

В Азербайджані заявили, що Росія, незважаючи на заклики до миру, продовжує поставляти зброю Вірменії для військового конфлікту в Нагірному Карабасі.

Про це на брифінгу в Києві 5 жовтня заявила пані посол Азербайджану в Україні Ельміра Ахундова. Вона підкреслила, що РФ є однією із співголів Мінської групи ОБСЄ з мирного переговорного процесу в Нагірному Карабасі і намагалася виступати в ролі посередника.

"Роль посередників, як заявив наш президент, була незадовільною. Ми не задоволені їхньою діяльністю ... Що стосується можливості Росії впливати на ситуацію, ми бачимо досить стриману позицію російської сторони. Росія обмежується закликами до миру, щоправда, ми бачимо, що російське озброєння продовжує йти повним потоком через території Середньої Азії, через Іран, поставляється, як і раніше, на територію Вірменії", – сказала Ахундова.

Також пані посол додала, що Вірменія в Нагірному Карабасі намагається залучити країни Організації Договору про колективну безпеку.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 жовтня, Вірменія обстріляла Азербайджан касетними снарядами і "Смерчем".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії заявили про 20 тисячах добровольців для війни в Нагірному Карабасі.