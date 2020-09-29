Азербайджан звинуватив російських пропагандистів у фейку про "вбитих вірмен"

Державні ЗМІ Росії дезінформували росіян щодо подій в зоні вірмено-азербайджанського конфлікту.

Про це повідомило видання Day.Az. Азербайджан звинуватив у поширенні фейків російську пропагандистку Маргариту Симоньян, яка керує кількома ЗМІ в РФ.

Так, на сайті РІА Новости з'явилася публікація під назвою "МЗС Вірменії заявив про загибель мирного жителя під час обстрілу Варденіса".

Журналісти азербайджанського видання відзначили, що Варденіс – прикордонне вірменське місто, яке знаходиться далеко від розташування збройних сил Азербайджану.

"Однак здебільшого російськый аудиторії ці тонкощі маловідомі, що відкриває великі можливості для вірменських маніпуляцій з фото- і відеоматеріалами", – сказано в публікації.

Також там зазначили, що пропагандистська стаття російських ЗМІ була проілюстрована фотографіями, взятими з сайту Супутник Азербайджан.

Однак в азербайджанській версії Супутника ці фото відображали результати обстрілу населених пунктів Азербайджану з боку збройних сил Вірменії.

Російські ЗМІ поширили фейк. Скриншот

В Азербайджані звинуватили російську пропагандистку Симоньян. Скриншот

Конфлікт навколо Нагірного Карабаху

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на вівторок, 29 вересня, між Вірменією і Азербайджаном тривають воєнні дії в невизнаній республіці Нагірний Карабах. У третій день протистоянь азербайджанські військові заявили, що повністю знищили цілий полк збройних сил Вірменії.