Сьогодні можна заявити - південна "зона безпеки НКР" повністю ліквідована. Азербайджанські війська зайняли село Аджбенд в "зоні безпеки НКР", на кордоні Карабаху і власне території Вірменії. Це означає, що Азербайджан повністю звільнив всю лінію свого державного кордону з Іраном. Серйозних боїв на цьому напрямі не було, оперативне значення район втратив, але з політичної точки зору це важлива подія.

Точка зв'язності всієї війни зараз - Лачін. Головні сили супротивників зосереджені тут. Азербайджанське наступ триває. Судячи з відео, сьогодні вони зайняли позиції в 15 км від Лачина - головну транспортну артерію Карабаху. 20 жовтня азербайджанці були в 35 км від Лачина, тобто темпи наступу значні.

Оперативна обстановка для Вірменії в Карабасі виглядає безнадійно. Азербайджанці підійшли на дальність артилерійського обстрілу до головної магістралі постачання.

Азербайджанці підійшли близько до Лачін і можуть обстрілювати переправи і мости з важкої артилерії. Обидві автомагістралі в Карабасі знаходяться під ударами артилерії, РСЗВ, балістичних ракет. Необхідна контратака, щоб відкинути противника, але вона неможлива без ефективної ППО.

Загони вірменських добровольців йдуть в бій, щоб затримати просування противника на відкритій місцевості, і судячи з відео, залишають позиції тільки після великих втрат в підрозділах. Але без укриттів і маскування особового складу канадські оптико-локаційні станції фірми L3Harris не залишають піхоті шансів сховатися від спостереження і обстрілів. Очевидно, вірменська армія виграє час і готує оборонні позиції навколо Лачина, тут відбудеться вирішальна битва. Тільки якщо вірмени зможуть збивати більше дронів, у них з'являться шанси вибудувати сталу оборону.

Але якщо немає - азербайджанці в найближчий тиждень можуть вийти до автомагістралі Лачін - Шуша і візьмуть її під вогневої контроль прямою наводкою. І тоді Карабах буде втрачено для Вірменії.

Очевидно, найближчим часом азербайджанці підійдуть до Лачін впритул, і це буде переломний момент війни. Без ефективної ППО вірменам не втриматися. Сьогодні дрони знищили ще один вірменський зенітно-ракетний комплекс - модернізований радянський С-125. Оборону ускладнює відсутність готових укріплених позицій, захищених від ударів артилерії і дронів.

Проте, можливості для успішної оборони проти азербайджанського клина на такому вузькому фронті є. Місцевість для оборони є вигідною. Західний фланг у Лачина буде прикритий територією Вірменії, куди азербайджанські війська заходити не можуть, а східний фланг - гірський масив Карабаху. Втягнутися в Лачін вузьким клином не вийде, район добре проглядається з пануючих висот, треба вести бій в горах.

А в горах вірменська піхота і артилерія борються більш ефективно - гори є хорошим укриттям. Вірменська піхота зберігає боєздатність, є бійці, які готові до самопожертви і б'ються навіть в дуже невигідною обстановці. Це перш за все тримає фронт. В ході відступу за час війни в полон потрапило, судячи з відео, всього 11 вірменських військовополонених.

В ході боїв під Лачін повітряна підтримка азербайджанських військ буде утруднена - ударним дронам доведеться втягуватися в коридор на великій відстані від баз, і вірменська ППО з території Вірменії зможе більш ефективно контролювати повітряний простір, і забезпечувати цілевказування. Без підтримки з повітря і придушення вірменської артилерії дронамі азербайджанці Лачін не візьмуть. Обидві сторони розуміють, що місто має стратегічне значення, і здача Лачина означає воєнної поразки і догляд Вірменії з Карабаху. Немає сумнівів, що обидві сторони докладуть усіх зусиль, щоб здобути перемогу в битві за Лачін. Однак перевага Азербайджану з кожним днем зростає, вони реалізовують перевага, а вірмени шукають способи, як зробити диво і змінити хід війни.

На інших ділянках фронту ведуться позиційні бої. Азербайджанські війська роблять спроби пробитися з району Гадрут і Фізулі на Шушу, але помітного просування немає, азербайджанці проводять там, скоріше, що сковують дії.

Війна вступає у вирішальну фазу, криваві уроки перших тижнів перед очима, попереду останній іспит - Лачін. Доля Карабаху вирішиться в найближчий тиждень.

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