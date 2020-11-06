Азербайджан знищив артилерійські розрахунки Вірменії. Відео ударів

Борис Бондар Світ 19:37, 6.11.2020 Оновлено: 19:38, 6.11.2020

Підрозділи азербайджанської армії завдали точних артилерійських ударів по позиціях збройних сил Вірменії в ході боїв в Нагірному Карабасі.

Про це повідомило Міністерство оборони Азербайджану в Facebook. За даними відомства, це сталося в районі міста Агдере (щоб подивитися відео, досколльте новину до кінця).

"Точним вогнем наших підрозділів були знищені розрахунки гаубиць Д-30 збройних сил Вірменії, висунуті на вогневі точки поблизу Агдере", – сказано в повідомленні.

Також в міноборони показали відео атаки на військові об'єкти Вірменії, зняте з безпілотника.

Детальніше про те, чиїм є Нагорний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Про те, в чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану – читайте за посиланням.

Карта конфлікту в Нагірному Карабасі
Азербайджан знищив гаубиці вірменських ВС
Facebook Міноборони Азербайджану

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 листопада підрозділи армії Вірменії знищили колону військ Азербайджану, що спрямовує в бік міста Шуші невизнаної республіки Нагірний Карабах.

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