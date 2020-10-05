Азербайджан заявив про звільнення ще трьох сіл у Карабасі

Армія Азербайджану взяла під контроль три села в Джебраїльському районі та низку стратегічних висот на лінії зіткнення в Карабасі.

Про це повідомив у Twitter президент Азербайджану Ільхам Алієв. Він зазначив, що операція азербайджанської армії триває.

"Сьогодні азербайджанська армія звільнила села Шихали Агали, Сариджали і Мезре Джебраїльського району, а також низку стратегічних висот у різних напрямках", – йдеться в повідомленні.

Водночас Міноборони Азербайджану в Twitter повідомило, що після інтенсивної атаки вірменські збройні сили покинули свої бойові позиції, залишивши танки, артилерійські установки, автомобілі та боєприпаси.

Міністерство також опублікувало фото кинутої вірменськими військовими техніки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 жовтня продовжилися військові дії між Вірменією і Азербайджаном за невизнаний Нагірний Карабах, це вже десятий день протистоянь.