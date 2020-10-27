Азербайджан заявив про знищення вірменської дивізії у Карабасі
Міністерство оборони Азербайджану повідомило про знищення 18-ї мотострілецької дивізії збройних сил Вірменії в Нагірному Карабасі у ніч на 27 жовтня.
У відомстві наголошують, що загалом ситуація у невизнаній "республіці" погіршилася. Про це йдеться у повідомленні азербайджанського Міноборони.
Зазначається, що армійці знищили передовий пункт керування вірменської дивізії. Серед убитих – начальник її штабу полковник Сергій Шакарян.
Крім цього, азербайджанська сторона вказує і про обстріл з боку Вірменії. За даними оборонного відомства, бойові операції тривали в основному на Ходжавендському, Фізулінському і Губадлинському напрямках фронту.
Водночас президент Азербайджану Ільхам Алієв в інтерв'ю італійському телеканалу RAI-1 заявив, що азербайджанські військові адекватно реагуватимуть на порушення домовленості про припинення вогню в Нагірному Карабасі з вірменської сторони.
"Все залежатиме від того, як поведе себе Вірменія. Тому що перші два режими припинення вогню були порушені Вірменією", – сказав він.
Зі свого боку Міноборони Вірменії інформує, що Азербайджан за допомогою безпілотників обстріляв територію Вірменії поряд із кордоном Ірану.
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Нагадаємо, що війна між Вірменією та Азербайджаном за невизнаний Карабах загострилася з новою силою 27 вересня. У Міноборони Вірменії заявили, що під час військового конфлікту того дня збройні сили Азербайджану втратили вбитими до 200 військовослужбовців.
Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. Про те, у чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану, – читайте за посиланням.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
22 жовтня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під повний контроль кордону з Іраном.
У ніч на 24 жовтня самопроголошений Нагірний Карабах повідомив, що головне місто "республіки" – Степанакерт (Ханкенді) – піддалося ракетному обстрілу.
Сторони вкотре домовилися про припинення вогню в Карабасі. Воно почало діяти 26 жовтня, однак одразу було зірвано.
Водночас президент Азербайджану Ільхам Алієв зазначив, що армія його країни взяла під контроль місто Губадли в "республіці Нагірний Карабах". Крім того додав, що 25 жовтня вона "відбила" села Зангіланського, Джебраїльського і Губадлінського районів.