Азербайджан заявив про взяття під контроль понад 10 сіл у Нагірному Карабасі

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під контроль 13 сіл у Джебраїльському районі в Нагірному Карабасі.

Як повідомив він у Twitter, звільнено села Солтанли, Амірварли, Машанли, Гасанлі, Алікейханли, Гумлаг, Аріф Гаджили, Геярчінвейселлі, Ніязгуллар, Кеча Мамедлі, Шахвеллі, Гаджи Ісмаїли та Ісагли.

"Карабах – це Азербайджан!" – написав Алієв.

Також він привітав начальника Державної прикордонної служби Азербайджану генерал-полковника Ельчина Гулієва "у зв'язку з поставленням прапора Азербайджану на Худаферінському мосту і звільненням за участю ДПС кількох населених пунктів".

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Війна між Вірменією та Азербайджаном за невизнаний Карабах загострилася з новою силою 27 вересня. У Міноборони Вірменії заявили, що під час військового конфлікту в той день збройні сили Азербайджану втратили до 200 військовослужбовців.

Детальніше про те, чиїм є Нагорний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. Про те, у чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану – читайте за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент Вірменії Армен Саркісян назвав умову визнання незалежності Нагірного Карабаху.