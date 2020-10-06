Азербайджан заявив про ракетний удар Вірменії по нафтопроводу. Фото та відео

Азербайджан заявив, що Вірменія завдала ракетних ударів по нафтопроводу. Зі свого боку Єреван звинуватив Баку в обстрілі столиці невизнаної "Нагірно-Карабахської республіки".

Як повідомляється на сайті азербайджанської прокуратури, ракетний обстріл вірменські збройні сили завдали у вівторок, 6 жовтня, близько 20:00 по території Евлахського району, де розташований нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Вірменські збройні сили завдали ракетних ударів по частині нафтопроводу Баку-Тбілісі-Джейхан, що проходить територією Евлахського району", – йдеться в повідомленні.

Євлахський район. Google Maps

У відомстві підкреслили, що Азербайджан вжив заходів і припинив спроби більш масованого обстрілу.

Також помічник президента Азербайджану Хікмет Хаджиєв оприлюднив фото частин ракети, яка вибухнула в 10 метрах від газопроводу.

Частини ракети біля нафтопроводу в Азербайджану. Хікмет Хаджиєв

Ракета впала в 10 метрах від нафтопроводу. Хікмет Хаджиєв

В Азербайджані показали залишки ракети, випущеної по нафтопроводу. Хікмет Хаджиєв

Зі свого боку представник Міноборони Вірменії Арцруни Ованесян на своїй сторінці у Facebook повідомив, що азербайджанські військові знову завдали ракетного удару по Степанакерту, столиці невизнаної "Нагірно-Карабахської республіки".

Степанкерт. Google Maps

Також обстріли нібито велися по місту Шуші.

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У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – знаходяться під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано досі.

Карта конфлікту навколо Карабаху.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністр оборони Азербайджану доручив військам продовжити контрнаступ на лінії зіткнення в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі – до повного знищення сил противника.