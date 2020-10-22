Азербайджан заявив про ракетний обстріл із території Вірменії: у Єревані спростували

Міністерство оборони Азербайджану заявило, що вранці 22 жовтня територія країни піддалася ракетному обстрілу з боку Вірменії.

Як йдеться на офіційному сайті відомства, з території Вірменії було проведено пуск балістичних ракет із оперативно-тактичного ракетного комплексу.

"Близько 07:00 противник випустив 3 ракети в напрямку Сіязанського району, у районі 09:00 – 2 ракети в напрямку Габалінського і 1 ракету в напрямку Кюрдамірського районів", – йдеться в повідомленні.

На думку Міноборони, метою вірменських збройних сил "було мирне населення і цивільна інфраструктура".

Як наголошується, в результаті ракетного обстрілу жертв немає.

Зі свого боку прессекретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян у Facebook назвала "абсолютною нісенітницею і цинічною брехнею" заяву азербайджанської сторони.

За її словами, з території Вірменії в напрямку Азербайджану "не було випущено ніяких ракет".

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