Азербайджан заявив про повне припинення вогню в Карабасі та показав знищення артилерії

Азербайджан оголосив повне припинення вогню в Нагірному Карабасі приблизно дві години тому.

На брифінгу для журналістів завідувач сектором по роботі зі ЗМІ адміністрації президента країни Фуад Ахундов, були придушені вогневі точки, які продовжували стріляти по азербайджанським військовим, передає ТАСС.

"Ми зідзвонювалися деякий час назад, за їхньою (військових) інформацією, вогонь припинений близько двох годин тому. Вогневі точки, які продовжували стріляти, були придушені", – сказав він.

Водночас на сайт Міноборони Азербайджану були опубліковані кадри ударів по важкій артилерії, яка "була висунута з метою порушити режим припинення вогню".

Також повідомляється про знищення зенітно-ракетних комплексів, які "були приведені в бойову готовність".

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