Азербайджан заявив про новий напад у Карабасі: Вірменія спростувала

У Нагірному Карабасі 27 грудня незаконне вірменське озброєне угрупування напало на підрозділ Збройних сил Азербайджану. Внаслідок одного військовослужбовця було вбито, ще один отримав поранення.

Напад трапився приблизно о 15:30 у напрямку села Агдам (Акаку) Ходжавендського району. Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Азербайджану, зі свого боку у Вірменії ці заяви спростовують.

"Внаслідок нападу загинув солдат ВС Азербайджану Ганбарі Ельміра Раїл оглу, а солдат Алієв Емін Сулейман оглу отримав поранення", – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, напад скоїла група із шести осіб. Проте внаслідок вжитих заходів "усіх членів вірменського незаконного збройного угруповання було знищено".

В азербайджанському Міноборони заявили, що Збройні сили країни готові вжити рішучих заходів, якщо подібні напади на їхніх військових у невизнаній республіці Нагірний Карабах повторюватимуться.

Водночас Міноборони Вірменії у ніч на 28 грудня спростувало повідомлення про збройний конфлікт у Гадрутському (Ходжавендському) районі в Нагірному Карабасі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Низка азербайджанських ЗМІ інформує про відновлення боїв між вірменськими та азербайджанськими військовослужбовцями поблизу села Тог Гадрутського району. Повідомляється про загиблих і поранених із обох сторін. Нагадаємо, що село Тог перебуває під повним контролем азербайджанських ВС", – заявили в пресслужбі вірменського військового відомства.

Там зазначили, нібито Армія оборони невизнаного Нагірного Карабаху "строго дотримується режиму припинення вогню".

Приблизне місце нападу на підрозділ ВС Азербайджану Google-карта

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