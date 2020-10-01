Азербайджан заявив про 19 загиблих таі 55 поранених серед населення в Карабасі

В Азербайджані заявили, що через бойові дій в Нагірному Карабаху під обстрілами загинули 19 мирних жителів.

Крім того 55 осіб з пораненнями доставили до лікарні, повідомляє в Facebook пресслужба Генеральної прокуратури Азербайджану.

Також в генпрокуратурі звинуватили Вірменію в обстрілі по густонаселених місцях. Повідомляється, що в результаті інтенсивних обстрілів з вірменської сторони, були пошкоджені 169 будинків, а також 40 цивільних об'єктів.

"Генеральна прокуратура Азербайджанської Республіки вживає всіх необхідних заходів для забезпечення переслідування і покарання винних в обстрілі мирного населення", – зазначено в інформації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 жовтня в невизнаній Нагірному Карабасі продовжилися запеклі бої між Азербайджаном і Вірменією. Так, азербайджанська сторона завдала по противнику артудари, а вірменська повідомила про нові втрати.