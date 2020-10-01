Азербайджан застосував у Нагірному Карабасі артилерію: нові подробиці конфлікту

Вікторія Довгань Світ 09:29, 1.10.2020 Оновлено: 10:31, 1.10.2020

У четвер, 1 жовтня, у невизнаному Нагірному Карабасі продовжилися запеклі бої між Азербайджаном і Вірменією. Так, азербайджанська сторона завдала по противнику артудари, а вірменська повідомила про нові втрати.

OBOZREVATEL стежить за розвитком подій в п'ятий день протистояння:

  • Армія Азербайджану застосувала проти військ Вірменії під час боїв у невизнаному Нагірному Карабасі артилерію. Відповідні відео оприлюднили Міністерство оборони Азербайджану. Удари були завдані в ніч проти 1 жовтня.

  • Унаслідок були знищені вірменські військові колони на лінії зіткнення сторін, які воюють.

  • Тим часом Sputnik Вірменія повідомило, що втрати вірменської сторони вже досягли 103 осіб. Крім того, опубліковано список нових 23 загиблих військових країни, серед яких – і льотчик збитого Су-25.

  • Зі свого боку Генпрокуратура Азербайджану заявила, що з початку бойових дій у зоні Карабаського конфлікту загинули 16 і поранені 55 азербайджанських цивільних осіб.

  • Так звана "Армія Карабаху" заявила, що нібито збила військовий вертоліт Азербайджану, який впав на територію Ірану.

У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах у 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – знаходяться під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано досі.

Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Конфлікт у невизнаному Нагірному Карабасі.

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