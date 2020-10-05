Азербайджан захопив військову техніку Вірменії: деталі дев'ятого дня протистоянь у Нагірному Карабасі

Між Азербайджаном і Вірменією триває воєнний конфлікт через невизнану республіку Нагірний Карабах, між країнами йдуть повномасштабні військові дії. 5 жовтня армія Азербайджану захопила техніку противника. Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян підтвердив можливість залучення Збройних сил Росії до протистояння.

Напередодні азербайджанська армія взяла під свій контроль низку населених пунктів Карабаху (як стверджує азербайджанський президент Ільхам Алієв, це Джебраїл і ще дев'ять сіл), а місто Степанакерт вкотре зазнало ракетного обстрілу.

OBOZREVATEL стежить за розвитком подій у дев'ятий день протистояння:

Як повідомляє "РИА Новости" ніч з неділі на понеділок у Карабасі пройшла спокійно. Зараз у столиці "НКР" сильний туман, який ускладнює противнику координацію обстрілів.

П'ятьох осіб госпіталізовано після ракетного обстрілу ВС Вірменії по азербайджанському місту Мінгечаур, де розташований великий водний резервуар і електростанція, повідомляє Генпрокуратура Азербайджану.

МЗС Вірменії назвало частиною дезінформаційної кампанії Баку повідомлення про удари по Азербайджану з вірменської території.

У пресслужбі Міністерства оборони Азербайджану заявили, що країна захопила техніку вірменської армії , повідомляє Day.Az. Відзначається, що бойова і автомобільна техніка Єревана як трофей була захоплена на Джебраїльському напрямку фронту.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у інтерв'ю арабському каналу "Аль-Арабія" заявив, що ситуація з Нагірним Карабахом може мати військове розв'язання. За його словами, існують резолюції Радбезу ООН, які вимагають від Вірменії виведення військ з окупованих територій. Але ситуація не змінюється вже багато років.

У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід із Азербайджанської РСР. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – перебувають під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано досі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 жовтня Міноборони Вірменії заявило про три збиті літаки ВПС Азербайджану.