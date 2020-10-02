Азербайджан із повітря знищив командний пункт Вірменії. Фото та відео

Збройні сили Азербайджану за допомогою безпілотників знищили вірменський польовий командний пункт.

Відповідні кадри 2 жовтня оприлюднило азербайджанське Міністерство оборони. Зазначається, що з нього велося управління танками (щоб подивитися всі фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Азербайджан знищив вірменський командний пункт. Кадр із відео

На кадрах видно, як ракети знищують безпосередньо командний пункт. Також показано удари по кількох танках.

Безпілотники завдали удару по танках Вірменії. Кадр із відео

Знищення вірменського танка. Кадр із відео

ЧИТАЙТЕ ВСІ НОВИНИ ПРО КОНФЛІКТ У НАГІРНОМУ КАРАБАСІ

У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах у 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – перебувають під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано досі.

Карта військового конфлікту навколо Карабаху.

Нагадаємо, що 2 жовтня в невизнаному Нагірному Карабасі продовжилися військові протистояння між Азербайджаном і Вірменією. OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію шостого дня боїв.