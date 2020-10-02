Азербайджан із повітря знищив командний пункт Вірменії. Фото та відео

Збройні сили Азербайджану за допомогою безпілотників знищили вірменський польовий командний пункт.

Відповідні кадри 2 жовтня оприлюднило азербайджанське Міністерство оборони. Зазначається, що з нього велося управління танками (щоб подивитися всі фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

На кадрах видно, як ракети знищують безпосередньо командний пункт. Також показано удари по кількох танках.

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У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах у 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – перебувають під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано досі.

Нагадаємо, що 2 жовтня в невизнаному Нагірному Карабасі продовжилися військові протистояння між Азербайджаном і Вірменією. OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію шостого дня боїв.