Азербайджан з повітря показав знищення сил і техніки Вірменії. Фото та відео

Міністерство оборони Азербайджану оприлюднило кадри знищення позицій Вірменії.

Відеозаписи ракетних ударів опубліковані на сайті відомства 28 жовтня (щоб подивитися їх, доскролльте сторінку до кінця).

Азербайджан завдав ударів по позиціях Збройних сил Вірменії. mod.gov.az

Де саме розташовані позиції, за якими вівся вогонь не уточнюється.

Азербайджан завдав ударів по позиціях Збройних сил Вірменії. mod.gov.az

При цьому у відомстві заявили, що противник обстрілював азербайджанські міста, зокрема цивільну інфраструктуру і мирне населення.

Азербайджан завдав ударів по позиціях Збройних сил Вірменії. mod.gov.az

ЧИТАЙТЕ ВСІ НОВИНИ ПРО КОНФЛІКТ В НАГІРНОМУ КАРАБАСІ

У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – знаходяться під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано досі.

Карта конфлікту навколо Кабараха.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше азербайджанські збройні сили взяли під контроль місто Губадли в невизнаній "республіці Нагірний Карабах".