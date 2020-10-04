Азербайджан взяв під контроль кілька сіл у Нагірному Карабасі: деталі восьмого дня боїв

Мирослав Семенюк Світ 09:37, 4.10.2020 Оновлено: 10:11, 4.10.2020

У неділю, 4 жовтня, у невизнаному Нагірному Карабасі тривають запеклі військові протистояння між Азербайджаном і Вірменією.

Азербайджанська армія взяла під свій контроль низку населених пунктів Карабаху, а місто Степанакерт зазнало чергового ракетного обстрілу.

OBOZREVATEL стежить за розвитком подій у восьмий день протистояння:

  • Міноборони Азербайджану повідомило, що взяті під контроль: Мадагіз і Талиш Тертерського району, село Ашаги Абдуррахманли Фізулінського району, села Мехді, Чахирли, Ашаги Маралян, Шейбі і Гуйджаг Джебраїльського району.

  • Президент країни Ільхам Алієв ухвалив рішення відновити історичну назву Мадагіза – Суговушан.

  • У мережі з'явився ролик, як над селом Суговушан поставили азербайджанський прапор.

  • У "МЗС республіки Нагірний Карабах" заявили, що Степанакерт піддався ракетному обстрілу.

  • Зі свого боку, Баку повідомляє про такі ж дії з боку Степанакерта в містах Тертер, Фізулі і Горадіз, розташованих поблизу лінії зіткнення. У Міноборони Азербайджану відзначили, що армія вживає адекватні заходи у відповідь.

  • Міноборони Вірменії заявило, що під обстрілом у Степанакерті виявилися і цивільні об'єкти.

  • "Влада" невизнаного Карабаху заявила, що після обстрілу Степанакерта завдала ударів по військових об'єктах у низці міст Азербайджану, знищивши військовий аеродром у Гянджі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 жовтня Міноборони Вірменії заявило про три збиті літаки ВПС Азербайджану.

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