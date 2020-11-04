Азербайджан відбив ще сім населених пунктів в Карабасі, – Алієв

Збройні сили Азербайджану взяли під контроль ще сім населених пунктів в Нагірному Карабасі.

Про це в Twitter повідомив президент країни Ільхам Алієв. Всього з кінця вересня були відбиті більш 200 селищ і міст.

"Армія Азербайджану звільнила від окупації села Мірек, Кавдар Джабраільского району, Мешедіісмайилли, Шефібейлі Зангіланского району, Башарат, Гаракишилер, Гараджалли Губадлінского району", – уточнив президент Азербайджану.

Twitter Ільхама Алієва.

Всього, як зазначають в Баку, з 27 вересня під час боїв були звільнені 210 населених пунктів, в тому числі міста Джабраїл, Фізулі і Зангілан.

У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – знаходяться під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано досі.

Карта конфлікту навколо Нагірного Карабаху.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 жовтня Азербайджан оголосив про взяття під повний контроль кордону з Іраном. За словами президента Алієва, це стало можливим після звільнення селища Агбенд в Зангіланском районі.