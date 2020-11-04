Азербайджан відбив ще сім населених пунктів в Карабасі, – Алієв

Збройні сили Азербайджану взяли під контроль ще сім населених пунктів в Нагірному Карабасі.

Про це в Twitter повідомив президент країни Ільхам Алієв. Всього з кінця вересня були відбиті більш 200 селищ і міст.

"Армія Азербайджану звільнила від окупації села Мірек, Кавдар Джабраільского району, Мешедіісмайилли, Шефібейлі Зангіланского району, Башарат, Гаракишилер, Гараджалли Губадлінского району", – уточнив президент Азербайджану.

Всього, як зазначають в Баку, з 27 вересня під час боїв були звільнені 210 населених пунктів, в тому числі міста Джабраїл, Фізулі і Зангілан.

У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – знаходяться під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано досі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 жовтня Азербайджан оголосив про взяття під повний контроль кордону з Іраном. За словами президента Алієва, це стало можливим після звільнення селища Агбенд в Зангіланском районі.