Азербайджан вдарив по Карабаху "Смерчем" – Міноборони Вірменії

Олексій Тітофф Світ 12:30, 2.10.2020 Оновлено: 13:17, 2.10.2020

У Вірменії заявили, що азербайджанські військові обстріляли територію Нагірного Карабаху з реактивної системи залпового вогню "Смерч".

Як повідомив в Facebook представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованісян, удар припав по місту Гадрут.

"Тільки що "Смерч" завдав удару по місту Гадрут. Є поранені серед цивільного населення", – йдеться в повідомленні.

БМ-30 "Смерч" – реактивна система залпового вогню калібру 300 мм, розроблена ще в СРСР.

Скріншот

Відзначимо, що раніше збройні сили Азербайджану опублікували фото контрнаступаючої спецоперації на території Нагірного Карабаху, де була прорвана оборона Вірменії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 жовтня в невизнаній Нагірному Карабасі продовжилися військові протистояння між Азербайджаном і Вірменією. Азербайджанська сторона атакувала противника безпілотниками, а вірменська повідомила про нові поранених і загиблих.

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