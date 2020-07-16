Азербайджан та Вірменія обмінялися погрозами ракетного удару по стратегічних об'єктах

У Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що їхні ракети здатні знищити Мецаморську атомну електростанцію.

З такою заявою виступив начальник пресслужби оборонного відомства полковник Вагіф Даргяхли у відповідь на погрози з боку Вірменії вдарити по Мінгечевирському водосховищу, передають Vesti.az.

"Вірменська сторона не повинна забувати, що новітні ракетні системи, наявні на озброєнні нашої армії, з високою точністю здатні нанести удар по Мецаморській АЕС, а це обернеться для Вірменії величезною трагедією", – наголосив полковник.

Він додав, що рельєф місцевості, де розташоване водосховище, проведені там укріплювальні роботи, а також сили протиповітряної оборони не дозволять нанести удар по цьому стратегічному об'єкту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на кордоні Вірменії та Азербайджану в ніч на четвер, 16 липня, відбулися збройні зіткнення.

Вірменія заявила про запобігання роботи іноземних диверсантів, азербайджанська сторона зі свого боку звинуватила Збройні сили Вірменії в атаці на позиції їхніх військових.