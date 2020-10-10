Азербайджан та Вірменія домовилися про перемир'я в Карабасі. Документ
Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню для обміну полоненими й тілами загиблих.
Домовленості набудуть чинності о 12:00 в суботи, 10 жовтня. Рішення було ухалене після десятигодинних переговорів, передають РИА Новости.
Обмін полоненими й тілами загиблих проходитиме за посередництва Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Також Баку і Єреван приступлять до переговорів для мирного врегулювання при посередництво мінської групи ОБСЄ.
При цьому сторони зауважили, що формат переговорного процесу залишиться незмінним.
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