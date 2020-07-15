Азербайджан сколихнув мітинг через війну з Вірменією: на вулиці вийшли тисячі людей. Відео

У Баку після ескалації в Нагірному Карабасі військового конфлікту між Вірменією та Азербайджаном тисячі людей провели мітинг на підтримку своєї армії і з вимогою оголошення термінової мобілізації.

Як повідомляє "РИА Новости", мітингувальники навіть намагалися прорватися в будівлю парламенту, але дорогу їм перегородила поліція. Правоохоронці використовували водомети, деяких демонстрантів було затримано.

Учасники акції пройшли з національними прапорами Азербайджану центральними вулицями столиці. Вони скандували: "Карабах наш!", "Слава армії", "Солдати вперед", "Головнокомандувач, оголоси мобілізацію".

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На кількох центральних вулицях Баку поліція організувала кордони, щоб не допустити припливу людей до будівель парламенту, адміністрації президента і Міністерства оборони – вони перебувають недалеко один від одного.

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Водночас, як пише Sputnik, співголови Мінської групи ОБСЄ засудили інцидент на кордоні Вірменії та Азербайджану і закликали до запобігання подальшої ескалації.

"Сторони звинуватили одна одну в початку зіткнень. Співголови Мінської групи засуджують останні порушення режиму припинення вогню і закликають сторони вжити всіх необхідних заходів для запобігання подальшої ескалації, включно із застосуванням наявних прямих каналів комунікації між ними", – сказано в заяві ОБСЄ.

Нагадаємо, бойові зіткнення на кордоні між Вірменією та Азербайджаном тривають з 12 червня. В результаті обидві країн зазнали втрат. 14 липня Вірменія відзвітувала про загибель своїх військовослужбовців, вірменська армія втратила майора, капітана і двох молодших сержантів. В Азербайджані загинули генерал-майор і полковник, а також кілька військовослужбовців нижчого рангу. Міноборони двох держав також заявляли про знищення військових пунктів один одного.

Конфлікт між державами почався в кінці 80-х років із територіальних претензій Вірменії до Азербайджану. Як результат, Нагірний Карабах і прилеглі до нього райони – 20% території Азербайджану, перебувають під окупацією збройних сил Вірменії.

У травні 1994 року сторони досягли домовленості про режим припинення вогню, який тривав 22 роки.

РИА Новости / Telegram