Азербайджан приготувався битися в Карабасі до повного знищення противника

Міністр оборони Азербайджану Закір Гасанов доручив військам продовжити контрнаступ на лінії зіткнення в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі – до повного знищення сил противника.

Відповідний наказ він віддав на спеціальній службовій нараді 6 жовтня, повідомляє азербайджанський "Інтерфакс". Водночас у мережі опублікували відео наслідків обстрілу цього дня міста Степанакерт у невизнаній республіці (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

ЧИТАЙТЕ ВСІ НОВИНИ ПРО КОНФЛІКТ У НАГІРНОМУ КАРАБАСІ

Зазначається, що під час спецнаради азербайджанське військове керівництво проаналізувало поточну ситуацію в проведеній контрнаступальній операції, виходячи з чого Гасанов і дав вказівку продовжити "планомірне, цілеспрямоване і послідовне знищення" сил противника.

"Міністр оборони доручив військам вжити життєво важливі і необхідні заходи на звільнених територіях", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, він заявив, що в разі застосування противником оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" Азербайджан "вживатиме адекватних дій у відповідь".

"Гасанов наказав армії спланувати дії щодо нанесення ударів по військово-стратегічній інфраструктурі на території противника із застосуванням наявних в арсеналі видів озброєнь, які мають велику руйнівну силу", – додали в Міноборони Азербайджану.

Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. А також про те, у чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану.

Як повідомляв OBOZREVATEL: