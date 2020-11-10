Сьогодні вночі стало відомо про те, що Азербайджан і Вірменія, за посередництва Туреччини і РФ, вийшли на угоду про остаточне вирішення питання про деокупацію території Азербайджану. Добути повний текст угоди поки не вдалося і тому ряд питань ще залишаються відкритими, але мабуть – мають своє рішення.

Точно відомо про те, що Вірменія зобов'язана звільнити Келбекер 15 листопада, Агдам 29 листопада та Лачін до 1 грудня. Азербайджанці, при цьому, посилаються на Мадридську угоду, яка була підписана вже багато років тому, але так і не виконана. Тоді було досягнуто згоди, яку можна назвати "обміном територіями". При цьому, Азербайджан поступається частиною своєї території, яка на той момент перебувала під його контролем, а Вірменія поступається коридором від основної частини території до Нахічевані.

Якщо подивитися на карту бойових дій, можна помітити, що основні зусилля і успіхи азербайджанської армії були спрямовані на південний напрямок. Тобто, Баку звільняв землю, яка мала залишитися за Азербайджаном саме по тій старій угоді. І зрозуміло, що саме там має постати коридор до Нахічевані, а це значить, що мова йде про сухопутньому мосту між Туреччиною і Азербайджаном, що створює нову стратегічну реальність в Закавказзі.

Відзначимо, що по тій угоді, Вірменія повинна була звільнити сім районів і відповідно – сім міст, районних центрів. Азербайджану вдалося зброєю очистити 4 з 7 районів, а 3, що залишилися, вірмени залишають вже відповідно до даної угоди. Тут важливо розуміти, що коли згадується Келбекер, то в першу чергу, мова йде про золоті копальні, що мають промисловий масштаб, і де вірмени незаконно добували золото всі роки окупації. Думаю, немає сенсу пояснювати, що це значить.

Таким чином, силою зброї Азербайджан де-факто виконав план Мадридської угоди більш ніж на 50%, а решту Вірменія зобов'язалася виконати самостійно і без примусу. Мало того, тепер уже немає розмов про те, що на території Азербайджану повинна бути особлива автономія, за прикладом Карабаху. Всі землі будуть в унітарній державі, без дурнів. Ця умова була по Мадриду, але повністю знято зараз.

Поки не зовсім зрозуміло, як врегульовано питання Ханкенді і деяких інших ділянок території, поки що знаходяться під контролем Вірменії, але напевно Баку їх тепер може вирішувати з позиції сильного і переможця. Воно й зрозуміло, адже Армянська армія розгромлена і як єдина військова структура вже перестала існувати.

Не дуже зрозуміла роль "російських миротворців", але за окремими даними, вони будуть забезпечувати безпеку відведення залишків вірменських військових формувань і населення, який побажав повернутися до Вірменії. З іншого боку, за півтора місяці війни Азербайджан безумовно показав як вірменам, так і росіянам, що він став потужною військовою державою і що більше не має наміру терпіти порушень угод, укладених з ним.

Наскільки можна зрозуміти, азербайджанські військові зачохлив зброю і будуть напоготові до тих пір, поки вірмени дотримуються графіка евакуації, ну а ні, то ні. За великим рахунком, зараз мова йде про капітуляцію Вірменії, яка стала можливою тільки і виключно завдяки підтримці РФ. А ось яку ціну Москва призначить Єревану – скоро дізнаємося.

У будь-якому випадку, то, як все це виглядає зараз, можна назвати великою перемогою Азербайджану. Так, хотілося б повну і беззастережну капітуляцію, але Баку показує, що досягнуті угоди там виконують так, як личить цивілізованій країні. І напевно, подальші події будуть залежати від того, як буде реалізований коридор до Нахічевані. Адже якщо Вірменія спробує саботувати цю частину угод, то автоматично відпаде принцип обміну територій, з усіма наслідками, що випливають.

Це – перше наближення до цієї теми і можливо, ми щось упустили, але далі все знайде більш чіткий вид. Ну а поки чекаємо 15 листопада і передачу Азербайджану Кельбекера.

І як післямови. Про закінчення війни заявив Пашинян, а в Баку це просто підтвердили. Тобто, за всіма канонами, цю звістку повідомляє переможена сторона.

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