Азербайджан показав нове відео ударів по ЗС Вірменії

Мирослав Семенюк Світ 16:59, 3.10.2020

Міністерство оборони Азербайджану показало нові кадри ударів по Збройних силах Вірменії в Нагірному Карабасі.

Як повідомляється на офіційному сайті Міноборони країни, в ході ранкових боїв азербайджанські підрозділи "завдали нищівних ударів по бойовій техніці противника".

За інформацією відомства, знищені об'єкти матеріально-технічного забезпечення і військова техніка ЗС Вірменії, яка доставляла зброю і боєприпаси в опорні пункти в гірських районах Азербайджану.

Карта конфлікту в Нагірному Карабасі
OBOZREVATEL

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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