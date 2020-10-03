Азербайджан показав нове відео ударів по ЗС Вірменії

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Світ
4,9 т.
Знищені бойова техніка і жива сила

Міністерство оборони Азербайджану показало нові кадри ударів по Збройних силах Вірменії в Нагірному Карабасі.

Як повідомляється на офіційному сайті Міноборони країни, в ході ранкових боїв азербайджанські підрозділи "завдали нищівних ударів по бойовій техніці противника".

За інформацією відомства, знищені об'єкти матеріально-технічного забезпечення і військова техніка ЗС Вірменії, яка доставляла зброю і боєприпаси в опорні пункти в гірських районах Азербайджану.

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