Азербайджан показав нове відео ударів по ЗС Вірменії

Міністерство оборони Азербайджану показало нові кадри ударів по Збройних силах Вірменії в Нагірному Карабасі.

Як повідомляється на офіційному сайті Міноборони країни, в ході ранкових боїв азербайджанські підрозділи "завдали нищівних ударів по бойовій техніці противника".

За інформацією відомства, знищені об'єкти матеріально-технічного забезпечення і військова техніка ЗС Вірменії, яка доставляла зброю і боєприпаси в опорні пункти в гірських районах Азербайджану.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Азербайджан показав, як проривав оборону Вірменії в Нагірному Карабасі.

У Вірменії заявили, що азербайджанські військові обстріляли територію Карабаху з реактивної системи залпового вогню "Смерч".

Збройні сили Азербайджану за допомогою безпілотників знищили вірменський польовий командний пункт, із якого велося управління танками.