Азербайджан показав нове відео ударів по ЗС Вірменії
Міністерство оборони Азербайджану показало нові кадри ударів по Збройних силах Вірменії в Нагірному Карабасі.
Як повідомляється на офіційному сайті Міноборони країни, в ході ранкових боїв азербайджанські підрозділи "завдали нищівних ударів по бойовій техніці противника".
За інформацією відомства, знищені об'єкти матеріально-технічного забезпечення і військова техніка ЗС Вірменії, яка доставляла зброю і боєприпаси в опорні пункти в гірських районах Азербайджану.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Азербайджан показав, як проривав оборону Вірменії в Нагірному Карабасі.
У Вірменії заявили, що азербайджанські військові обстріляли територію Карабаху з реактивної системи залпового вогню "Смерч".
Збройні сили Азербайджану за допомогою безпілотників знищили вірменський польовий командний пункт, із якого велося управління танками.
Місто Степанакерт в Нагірному Карабасі також піддається інтенсивному артилерійському обстрілу.
Кореспондентка OBOZREVATEL разом з іншими журналістами потрапила під обстріл в азербайджанському селі Тертер. Війська Вірменії вели вогонь по населеному пункту з "Градів" і 120-мм мінометів.