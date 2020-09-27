Азербайджан показав атаку позицій Вірменії в Нагірному Карабасі

Міністерство оборони Азербайджану опублікувало відео, на якому, як стверджується, нанесені удари по позиціях ППО Вірменії в Нагірному Карабасі.

Як заявили у відомстві, азербайджанські військовослужбовці знищили на різних напрямках 12 зенітно-ракетних комплексів OSA підрозділів ППО Вірменії (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Представник пресслужби Міноборони Азербайджану Анар Ейвазов заявив, що під час операції були знищені пости в напрямку Агдарінського району і Муровдага, а панівні висоти взяті під контроль.

"В ході успішної військової операції підрозділу азербайджанської армії звільнили селища Гараханбейлі, Гервенд, Горадіз, Боюк Марджанли і Рюзгар", – зазначив він.

При цьому був збитий бойовий вертоліт ВПС Азербайджану, його екіпаж вижив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану спалахнув новий конфлікт, в Нагірному Карабаху поновились бої. Уряди Вірменії і невизнаного Карабаху оголосили військовий стан.