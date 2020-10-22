Азербайджан отримав повний контроль над кордоном з Іраном, – Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під повний контроль кордону з Іраном.

У Twitter він повідомив, що це стало можливим після звільнення селища Агбенд у Зангіланському районі.

"Зі звільненням населеного пункту Агбенд було забезпечено повний контроль над державним кордоном Азербайджану й Ісламської Республіки Іран", – зазначив глава держави.

Також, за словами президента, звільнено ще 21 населений пункт у Фізулінському, Джабраїльському та Зангіланському районах.

"Азербайджанська армія звільнила від окупації села Моллавялі, Йухари Рафідінлі, Ашаги Рафідінлі Фізулінського району, села Сірик, Шихлар, Масталібейлі, Дярзілі Джабраїльского району", – уточнив Алієв.

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У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах у 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – перебувають під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано досі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Азербайджан заявив, що 21 жовтня було звільнено 22 населених пункти – одне селище і 21 село – у невизнаній республіці Нагірний Карабах.