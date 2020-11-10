Азербайджан оприлюднив повну розмову з Путіним про турецьких миротворців. Відео

З'явилася повна розмова президентів Азербайджану і Росії Ільхама Алієва і Володимира Путіна, в якій йдеться про російських і турецьких миротворців в Нагірному Карабасі.

Відеозапис і його розшифровка опублікована на сайті президента Азербайджану (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця). Також президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган підтвердив, що країна братиме участь у врегулюванні конфлікту.

У бесіді з Путіним Алієв зазначив, що в миротворчій місії братиме участь і турецька сторона. На це російський президент ніяк не відреагував.

"Хотів би також висловити подяку сьогодні президенту Турецької Республіки пану Реджепу Тайіпу Ердогану за його активну участь в справі політичного врегулювання конфлікту і одним з пунктів сьогоднішньої заяви є спільна миротворча місія Росії і Туреччини", – сказав президент Азербайджану.

Він зазначив, що тим самим створюється новий формат взаємодії в регіоні не тільки в рамках врегулювання конфлікту, а й майбутнього розвитку.

"Тому що одним з пунктів також є розблокування всіх транспортних комунікацій, що піде на користь всім країнам регіону. Тому сьогодні з почуттям радості, почуттям гордості я підписую цей документ, і хотів би привітати весь азербайджанський народ з цією історичною подією. Спасибі", – додав Алієв.

Зі свого боку президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в розмові з Путіним назвав угоду щодо Нагірного Карабаху правильним кроком, передає Haberturk. Він також підтвердив, що турецькі миротворці разом з російськими здійснюватимуть "наглядову і наглядову діяльність по припиненню вогню".

Як повідомляв OBOZREVATEL, між Вірменією, Азербайджаном і Росією було підписано заяву про припинення бойових дій в Нагірному Карабаху з 10 листопада. На тлі цього в Єревані спалахнули протести і почалися погроми.

Тим часом заяву про припинення вогню, яку оприлюднив Кремль, відрізняється від тієї, яка була поширена раніше.