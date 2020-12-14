Азербайджан і Вірменія оголосили про масштабний обмін полоненими

Борис Бондар Світ 17:19, 14.12.2020 Оновлено: 17:19, 14.12.2020

Азербайджан і Вірменія почали обмін полоненими і заручниками за принципом "всіх на всіх".

Про це повідомили в Держкомісії Азербайджану з питань полонених, зниклих без вести і заручників. 14 грудня до Азербайджану авіарейсом з Баку повернулися Шахбаз Гулієв і Дільгам Аскеров, які з липня 2014 року вважалися заручниками Вірменії.

"В результаті переговорів за участю міжнародних організацій і російського миротворчого командування було досягнуто домовленість з вірменською стороною щодо обміну полоненими і заручниками за принципом "всіх на всіх" і 14 грудня почався цей процес", – сказано в повідомленні.

Після проведення відповідних карантинних заходів звільнені зможуть повернутися до своїх сімей.

У Держкомісії також відзначили, що інформацію щодо вірменських полонених регулярно надавали Міжнародному комітету Червоного Хреста і російським миротворчим силам.

Крім того, деяких полонених азербайджанська сторона звільнила в односторонньому порядку.

У повідомленні уточнили, що під час перебування в Азербайджані вірменським в'язням була надана необхідна медична допомога і гідне поводження, вони також могли підтримувати зв'язок зі своїми сім'ями.

Шахбаз Гулієв і Дільгам Аскеров
dtx.gov.az

Нагадаємо, 10 листопада почали діяти домовленості Азербайджану, Вірменії та Росії про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Згідно з документом, сторони конфлікту залишаються на нинішніх позиціях, але більша частина Нагірного Карабаху повертається Азербайджану.

Пізніше Алієв заснував нове свято – День перемоги, який буде відзначатися щорічно 8 листопада (тому що 10 листопада збігається з Днем пам'яті Мустафи Кемаля Ататюрка).

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його країна має намір домагатися від Вірменії відшкодування шкоди, якої її армія завдала в ході тридцятирічних боїв у Нагірному Карабасі.

Вірменія заявила про щонайменше 2137 жертв за час конфлікту з Азербайджаном в Нагірному Карабасі. Йшлося про тілах загиблих, які пройшли судово-медичну експертизу. Однак залишилися ще непізнані.

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