Азербайджан і Вірменія домовилися про нове термінове перемир'я
МЗС Вірменії повідомило про початок перемир'я з 00:00 18 жовтня
Рішення ухвалено згідно із заявою глав Франції, Росії та США від 10 жовтня 2020 року
МЗС Азербайджану підтвердив набуття чинності гуманітарного перемир'я з указаної дати
Республіка Вірменія й Республіка Азербайджан домовилися про гуманітарне перемир'я, починаючи з 00:00 годин за місцевим часом, 18 жовтня.
Як повідомило на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Вірменії, рішення ухвалено відповідно до заяви глав Франції, Росії та США.
"Це рішення ухвалено згідно із заявою президентів Французької Республіки, Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки, які представляють країни-співголови Мінської групи ОБСЄ від 1-ого жовтня 2020 року заявою співголів Мінської групи ОБСЄ від 5-го жовтня 2020 року і відповідно до Московської заяви від 10-го жовтня 2020 року", – йдеться у повідомленні.
Зі свого боку МЗС Азербайджану підтвердив набуття чинності гуманітарного перемир'я з Вірменією в Карабасі з 00:00 18 жовтня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
16 жовтня Вірменія запросила в Азербайджану перемир'я в зоні військового конфлікту в Нагірному Карабасі. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що піде на зустріч у гуманітарних цілях для обміну тілами і полонених;
Президент Росії Володимир Путін запропонував Вірменії та Азербайджану припинити бойові дії, щоб обмінятися тілами загиблих.
Баку і Єреван погодилися на консультації про припинення вогню в російській столиці.
До цього президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під контроль селища Гадрут у Нагірному Карабасі і низки сіл. За його словами, територіальну цілісність країни було відновлено. Також глава держави дав Єревану "останній шанс", щоб повернутися до формату переговорів і вивести війська з Карабаху.
Сторони домовилися про припинення вогню з 12:00 10 жовтня для обміну полоненими й тілами загиблих.
Війна між Вірменією і Азербайджаном за невизнаний Нагірний Карабах загострилася з новою силою 27 вересня. У Міноборони Вірменії заявили, що під час військового конфлікту в той день збройні сили Азербайджану втратили убитими до 200 військовослужбовців.