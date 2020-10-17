Азербайджан і Вірменія домовилися про нове термінове перемир'я

Республіка Вірменія й Республіка Азербайджан домовилися про гуманітарне перемир'я, починаючи з 00:00 годин за місцевим часом, 18 жовтня.

Як повідомило на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Вірменії, рішення ухвалено відповідно до заяви глав Франції, Росії та США.

"Це рішення ухвалено згідно із заявою президентів Французької Республіки, Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки, які представляють країни-співголови Мінської групи ОБСЄ від 1-ого жовтня 2020 року заявою співголів Мінської групи ОБСЄ від 5-го жовтня 2020 року і відповідно до Московської заяви від 10-го жовтня 2020 року", – йдеться у повідомленні.

Зі свого боку МЗС Азербайджану підтвердив набуття чинності гуманітарного перемир'я з Вірменією в Карабасі з 00:00 18 жовтня.

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