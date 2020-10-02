Азербайджан атакував Вірменію в Нагірному Карабасі безпілотниками. Відео

У п'ятницю, 2 жовтня, в невизнаному Нагірному Карабасі продовжилися військові протистояння між Азербайджаном і Вірменією. Азербайджанська сторона атакувала противника безпілотниками, а вірменська повідомила про нові поранених і загиблих.

OBOZREVATEL стежить за розвитком подій в шостий день протистояння:

Міністерство оборони Вірменії повідомило про чотирьох збитих підрозділами протиповітряної оборони азербайджанських розвідувальних безпілотники. Про це написала прессекретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян на своїй сторінці в Facebook.

"Згідно з даними геолокації ППО, станом на 00:15 ВС Вірменії вразили чотири БПЛА: один – в Котайкській області, ще три – в Гегаркунику. Все збиті безпілотники були розвідувальними", – йдеться в повідомленні.

Безпілотники збили. Шушан Степанян в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 1 жовтня в невизнаній Нагірному Карабасі продовжилися запеклі бої між Азербайджаном і Вірменією. Так, азербайджанська сторона завдала по противнику артудари, а вірменська повідомила про нові втрати.