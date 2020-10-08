Азербайджан артвогнем знищив військову колону Вірменії. Відео удару

Олексій Тітофф Світ 17:07, 8.10.2020 Оновлено: 17:11, 8.10.2020

Збройні сили Азербайджану артилерійським вогнем знищили військову колону Вірменії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Азербайджану, опублікувавши відео артобстрілу.

"Бойову техніку противника, який проводив у денний час спробу передислокуватися, було знищено артилерійським вогнем", – зазначили азербайджанські військові.

Нагадаємо, що 8 жовтня в невизнаній республіці Нагірний Карабах, де загострився збройний конфлікт, азербайджанські військові зайняли вірменську бойову позицію.

Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. А також про те, в чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Нагірному Карабасі виявили кинуту колону вірменського військового автотранспорту.

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