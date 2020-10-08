Азербайджан витіснив частину військ Вірменії: техніку кинули прямо на полі бою. Відео

Карина Бондаренко Світ 07:56, 8.10.2020 Оновлено: 08:06, 8.10.2020

У невизнаній республіці Нагірний Карабах, де загострився збройний конфлікт, азербайджанські військові зайняли вірменську бойову позицію.

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Частину військ Вірменії змусили бігти, навіть кинувши техніку і боєприпаси на позиціях. Відповідне відео опублікувало Міністерство оборони Азербайджану в Youtube.

На ньому видно, що військові Азербайджану зайшли на бойові позиції і в розташування військових Вірменії. На поле бою залишилося багато вантажівок з особистими речами військовослужбовців всередині.

Детальніше про те, чиїм є Нагорний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. А також про те, в чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Нагірному Карабасі виявили кинуту колону вірменського військового автотранспорту.

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