Азербайджан витіснив частину військ Вірменії: техніку кинули прямо на полі бою. Відео
Війська Азербайджану зайняли позиції Вірменії
Противника змусили бігти з поля бою
Військовослужбовці кинули боєприпаси і особисті речі
У невизнаній республіці Нагірний Карабах, де загострився збройний конфлікт, азербайджанські військові зайняли вірменську бойову позицію.
ЧИТАЙТЕ: ВСІ НОВИНИ ПРО КОНФЛІКТ У НАГІРНОМУ КАРАБАСІ
Частину військ Вірменії змусили бігти, навіть кинувши техніку і боєприпаси на позиціях. Відповідне відео опублікувало Міністерство оборони Азербайджану в Youtube.
На ньому видно, що військові Азербайджану зайшли на бойові позиції і в розташування військових Вірменії. На поле бою залишилося багато вантажівок з особистими речами військовослужбовців всередині.
Детальніше про те, чиїм є Нагорний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. А також про те, в чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Нагірному Карабасі виявили кинуту колону вірменського військового автотранспорту.