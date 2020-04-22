Автомобілісти Британії рекордно порушили самоізоляцію: влада жорстко відреагувала
У Великобританії зафіксували рекорд за кількістю автомобілістів, які порушили режим самоізоляції. Через це влада нагадала британцям, що пік епідемії COVID-19 ще не пройшов і про ослаблення карантину рано навіть думати.
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Як повідомляє DailyMail, міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб заявив, що Великобританія ще знаходиться на піку поширення коронавірусу. За його словами, зараз ні в якому разі не можна послаблювати карантинні заходи. Більш того, найближчі кілька тижнів не варто навіть думати про це.
Головний лікар Англії Кріс Вітті заявив, що рівень смертності в країні буде знижуватися дуже повільно, а система охорони здоров'я залишиться завантаженою ще довгий час. За його словами, Британії не варто сподіватися на винайдення вакцини наступному році. Замість цього краще звикати до заходів соціального дистанціювання.
Такі заяви їм довелося зробити після того, як автомобілісти знову заповнили дороги, а деякі підприємства відновили роботу. Так, у неділю, 19 квітня, кількість автомобілістів склала 30% від трафіку, який був до карантину. Це найбільший показник з моменту закриття країни. Поліція відстежує порушників і виписує їм штрафи за порушення самоізоляції без поважної причини: 60 фунтів за перше і 120 фунтів за друге.
Крім того, відновили роботу деякі ресторани KFC, Burger King і Pret (вони роблять сендвічі). Правда, той же Burger King пропонує лише третину від звичного меню і працює на виніс, так само як і інші компанії. Крім того, деякі з них надають спеціальні знижки медпрацівникам.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Великобританії починають випробування вакцини від COVID-19.