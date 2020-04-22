Автомобілісти Британії рекордно порушили самоізоляцію: влада жорстко відреагувала

У Великобританії зафіксували рекорд за кількістю автомобілістів, які порушили режим самоізоляції. Через це влада нагадала британцям, що пік епідемії COVID-19 ще не пройшов і про ослаблення карантину рано навіть думати.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомляє DailyMail, міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб заявив, що Великобританія ще знаходиться на піку поширення коронавірусу. За його словами, зараз ні в якому разі не можна послаблювати карантинні заходи. Більш того, найближчі кілька тижнів не варто навіть думати про це.

Головний лікар Англії Кріс Вітті заявив, що рівень смертності в країні буде знижуватися дуже повільно, а система охорони здоров'я залишиться завантаженою ще довгий час. За його словами, Британії не варто сподіватися на винайдення вакцини наступному році. Замість цього краще звикати до заходів соціального дистанціювання.

У Британії збільшилася кількість автомобілістів на дорогах DailyMail

Такі заяви їм довелося зробити після того, як автомобілісти знову заповнили дороги, а деякі підприємства відновили роботу. Так, у неділю, 19 квітня, кількість автомобілістів склала 30% від трафіку, який був до карантину. Це найбільший показник з моменту закриття країни. Поліція відстежує порушників і виписує їм штрафи за порушення самоізоляції без поважної причини: 60 фунтів за перше і 120 фунтів за друге.

Крім того, відновили роботу деякі ресторани KFC, Burger King і Pret (вони роблять сендвічі). Правда, той же Burger King пропонує лише третину від звичного меню і працює на виніс, так само як і інші компанії. Крім того, деякі з них надають спеціальні знижки медпрацівникам.

У Британії збільшилася кількість автомобілістів на дорогах DailyMail

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Великобританії починають випробування вакцини від COVID-19.