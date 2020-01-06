Автобуси зіткнулися з легковиками: в страшній ДТП в Словаччині постраждали українці. Фото та відео

У Словаччині в Татрах сталася масштабна ДТП за участю 20 транспортних засобів, в якій постраждали громадяни України.
Як передає HNonline, в цих транспортних засобах перебувала 41 людина, двоє з них отримали травми (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"На автотрасі D1 за Шпішським Швторком сталася масова аварія, в якій зіткнулися 17 автомобілів, два мікроавтобуси та один автобус", – сказано в повідомленні.
Масштабна ДТП у Словаччині
blesk.cz
Однак співтовариство "Спеціальний контроль" заявило, що в аварії під містом Попрад постраждали 10 осіб, серед яких п'ятеро українців (двох доставили в лікарню).
Аварія сталася через складні погодні умови. Мікроавтобус з громадянами України повертався з чеської Праги до Львова.
Масштабна ДТП у Словаччині
blesk.cz
Масштабна ДТП у Словаччині
blesk.cz
Масштабна ДТП у Словаччині
blesk.cz
Масштабна ДТП у Словаччині
blesk.cz
Масштабна ДТП у Словаччині
blesk.cz
Масштабна ДТП у Словаччині
blesk.cz
Масштабна ДТП у Словаччині
blesk.cz
Масштабна ДТП у Словаччині
blesk.cz
Масштабна ДТП у Словаччині
blesk.cz
Масштабна ДТП у Словаччині
blesk.cz
Масштабна ДТП у Словаччині
blesk.cz
Масштабна ДТП у Словаччині
blesk.cz
Масштабна ДТП у Словаччині
blesk.cz
Масштабна ДТП у Словаччині
blesk.cz
Масштабна ДТП у Словаччині
blesk.cz
Масштабна ДТП у Словаччині
blesk.cz
Як писав OBOZREVATEL, в 2019 році кількість загиблих в ДТП в Україні досягла 2716 чоловік, тоді як в бойових діях в зоні ООС загинули 110 військовослужбовців.
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