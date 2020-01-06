Головна Новини
6 січня • оновлено в 17:49
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Автобуси зіткнулися з легковиками: в страшній ДТП в Словаччині постраждали українці. Фото та відео

1.5т
Читати матеріал російською

У Словаччині в Татрах сталася масштабна ДТП за участю 20 транспортних засобів, в якій постраждали громадяни України.

Як передає HNonline, в цих транспортних засобах перебувала 41 людина, двоє з них отримали травми (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На автотрасі D1 за Шпішським Швторком сталася масова аварія, в якій зіткнулися 17 автомобілів, два мікроавтобуси та один автобус", – сказано в повідомленні.

Новини
Українці потрапили у страшну ДТП в Росії: 17 постраждалих
Масштабна ДТП у Словаччині

Масштабна ДТП у Словаччині

blesk.cz

Однак співтовариство "Спеціальний контроль" заявило, що в аварії під містом Попрад постраждали 10 осіб, серед яких п'ятеро українців (двох доставили в лікарню).

Аварія сталася через складні погодні умови. Мікроавтобус з громадянами України повертався з чеської Праги до Львова.

Масштабна ДТП у Словаччині

Масштабна ДТП у Словаччині

blesk.cz

Масштабна ДТП у Словаччині

Масштабна ДТП у Словаччині

blesk.cz

Масштабна ДТП у Словаччині

Масштабна ДТП у Словаччині

blesk.cz

Масштабна ДТП у Словаччині

Масштабна ДТП у Словаччині

blesk.cz

Масштабна ДТП у Словаччині

Масштабна ДТП у Словаччині

blesk.cz

Масштабна ДТП у Словаччині

Масштабна ДТП у Словаччині

blesk.cz

Масштабна ДТП у Словаччині

Масштабна ДТП у Словаччині

blesk.cz

Масштабна ДТП у Словаччині

Масштабна ДТП у Словаччині

blesk.cz

Масштабна ДТП у Словаччині

Масштабна ДТП у Словаччині

blesk.cz

Масштабна ДТП у Словаччині

Масштабна ДТП у Словаччині

blesk.cz

Масштабна ДТП у Словаччині

Масштабна ДТП у Словаччині

blesk.cz

Масштабна ДТП у Словаччині

Масштабна ДТП у Словаччині

blesk.cz

Масштабна ДТП у Словаччині

Масштабна ДТП у Словаччині

blesk.cz

Масштабна ДТП у Словаччині

Масштабна ДТП у Словаччині

blesk.cz

Масштабна ДТП у Словаччині

Масштабна ДТП у Словаччині

blesk.cz

Масштабна ДТП у Словаччині

Масштабна ДТП у Словаччині

blesk.cz

Як писав OBOZREVATEL, в 2019 році кількість загиблих в ДТП в Україні досягла 2716 чоловік, тоді як в бойових діях в зоні ООС загинули 110 військовослужбовців.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Кирило Лютий
Місце
Словаччина
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
4
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Зачем они туда ездят, деньги надо тратить в своей стране на благо ее экономики.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Великий Кормчий
Великий Кормчий
XOXЛОПОВ НУЖНО ОБЯЗАТЬ СДАВАТЬ НА ПРАВА ПРИ ВЫЕЗДЕ ИЗ СВОЕГО СВИНАРНИКА!!! ВСЕХ ПОГОЛОВНО!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини світу

Топпублікації

Топблоги