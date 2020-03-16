Автобус з українцями застряг між Німеччиною і Польщею. Відео

У понеділок, 16 березня, автобус з українцями з німецького Кельна, який прямував до Києва, застряг на німецько-польському кордоні.

Підтверджуюче відео з місця подій опублікували в Telegram-каналі Pavlovsky News (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що в салоні автобуса перебуває 46 осіб. За попередньою інформацією, всі вони – громадяни України.

Автобус відмовилися пропустити польські прикордонники. За їх словами, кордон закритий для іноземців. У людей почали закінчуватися продукти і медикаменти. Автобус стоїть 2 доби.

Автобус з українцями застряг між Німеччиною і Польщею

"Українське посольство в Німеччині не бере слухавку, а в польському заявили, що допомогти не можуть. Гаряча лінія МЗС теж мовчить", – поскаржилися пасажири.

"Ми були на пропускному пункті Франкфурт на Одері о 20:30 вечора. Поляки нам всім поміряли температуру, все в нормі. Перевірили документи, теж все гаразд, але далі так і не пустили", – додала пасажирка Світлана Шубко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька європейських авіакомпаній у неділю, 15 березня, переплутавши дату початку заборони на здійснення регулярних пасажирських рейсів, скасували польоти, в результаті чого українці застрягли в аеропортах Німеччини та Австрії.

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