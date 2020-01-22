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22 січня • оновлено в 21:03
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Авто їхали більше двох хвилин! У Давосі зняли величезний кортеж Трампа

1.5т
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У швейцарському місті Давосі, де проходить Всесвітній економічний форум, у кортежі президента США Дональда Трампа нарахували більше 20 машин.

Фото автомобілів із супроводу американського президента опублікував журналіст Валерій Калниш на своїй сторінці в Telegram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

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"Уявіть, що ви стоїте, а повз вас протягом двох хвилин проїжджають машини. Це і буде кортеж президента США", – написав він.

Кортеж Дональда Трампа

Кортеж Дональда Трампа

Telegram-канал "Чорна лама"

Кортеж Дональда Трампа

Кортеж Дональда Трампа

Telegram-канал "Чорна лама"

Кортеж Дональда Трампа

Кортеж Дональда Трампа

Telegram-канал "Чорна лама"

Як писав OBOZREVATEL раніше, президент США Дональд Трамп сказав, що все ж готовий зустрітися з главою України Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

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Читайте всі новини по темі "Економічний форум в Давосі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Економічний форум в Давосі
Особа
Дональд Трамп
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