Авто їхали більше двох хвилин! У Давосі зняли величезний кортеж Трампа

У швейцарському місті Давосі, де проходить Всесвітній економічний форум, у кортежі президента США Дональда Трампа нарахували більше 20 машин.

Фото автомобілів із супроводу американського президента опублікував журналіст Валерій Калниш на своїй сторінці в Telegram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Уявіть, що ви стоїте, а повз вас протягом двох хвилин проїжджають машини. Це і буде кортеж президента США", – написав він.

Кортеж Дональда Трампа Telegram-канал "Чорна лама"

Кортеж Дональда Трампа Telegram-канал "Чорна лама"

Кортеж Дональда Трампа Telegram-канал "Чорна лама"

Як писав OBOZREVATEL раніше, президент США Дональд Трамп сказав, що все ж готовий зустрітися з главою України Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

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