Австрія вводить повний локдаун: з дому виходити не можна

В Австрії з 17 листопада по 6 грудня введуть повну локдаун через епідеміологічну ситуацію з коронавірусом.

Відповідне рішення уряду було оприлюднено в суботу, 14 листопада, передає Reuters.

Згідно з документом, людям заборонять знаходиться на вулиці без поважної причини. До цього в країні діяла комендантська година з 20:00 до 6:00. водночас громадянам можна буде у вільний час зустрічатися тільки з однією людиною або з однією сім'єю з найближчого оточення.

Також закриється майже вся торгівля, заклади сфери обслуговування (перукарні та салони краси). Середні школи вже перейшли на дистанційне навчання, також будуть переведені молодші школи.

Виняток становитимуть продуктові супермаркети, ринки, зоомагазини, заправні станції, банки, поштові відділення, салони зв'язку, тютюнові магазини та сервісні центри. Однак їхні години роботи будуть обмежені за часом: з 6:00 до 19:00.

Канцлер Австрії Себастьян Курц закликав громадян ні з ким не зустрічатися в цей час.

"Якщо ви живете один, ви повинні вибрати людину, з якою будете підтримувати зв'язок під час ізоляції", – сказав він.

За даними сайту worldometers.info, кількість заражених в країні людей досягла 191 228. Водночас 112,7 тисяч одужали і більше 1,2 тисячі померли.

Добовий показник захворюваності в п'ятницю досяг рекордного рівня – 9 586 осіб.

Статистика захворюваності в Австрії. worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Австрії та Чехії у вересні оголосили про початок другої хвилі пандемії коронавірусу.