Австрія вперше оголосила дипломата з РФ персоною нон ґрата

Влада Австрії вперше вирішила оголосити персоною нон ґрата дипломата з Росії, до того ж через звинувачення в шпигунстві.

Чиновника, ім'я якого не називається, зобов'яжуть покинути країну до 1 вересня. Про це повідомляє Cronen Zeitung.

Зазначається, що російський дипломат протягом багатьох років займався промисловим шпигунством в IT-компанії. У цьому йому допомагав громадянин Австрії.

Видання пише, що пізніше австрієць вирішив зізнатися керівництву про шпигунську діяльність у компанії. Дипломата з РФ він назвав своїм куратором.

Натомість під час розслідування та суду росіянин послався на дипломатичний імунітет і відмовився давати будь-які свідчення.

"Це попередня кульмінація (оголошення персоною нон ґрата. – Ред.) шпигунської справи, яку місцева влада вважає особливо серйозною", – йдеться в повідомленні.

Водночас вказується, що останнім часом низка держав відреагувала на російське шпигунство більш жорсткими заходами під захистом дипломатичної недоторканності. У цьому контексті згадуються Словаччина і Норвегія, які вислали дипломатів із РФ. Також підкреслюється, що Кремль зазвичай відповідає на такі кроки такими ж контрзаходами.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство закордонних справ Норвегії ухвалило рішення вислати російського дипломата, який зустрічався з норвежцем, обвинуваченим у шпигунстві на користь РФ.