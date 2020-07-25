Австрія внесла Україну в "червоний" список: в'їзд у країну заборонено

З понеділка, 27 липня, Австрія вводить обмеження на в'їзд із 32 країн або районів із високим ризиком зараження коронавірусом.

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Як повідомляє OE24, в "червоний" список потрапила й Україна.

Для громадян третіх країн, які не є вихідцями з ЄС, ЄЕП або Швейцарії, таких як українці, застосовується заборона на в'їзд.

Якщо приїжджі прибули з Шенгенської зони, їм потрібно надати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до в'їзду.

Після в'їзду в країну ці особи також повинні пройти 10-денний карантин. Для цього необхідно надати підтвердження розміщення; витрати вони повинні нести самостійно.

У "червоному" списку австрійського уряду перебувають: Албанія, Бангладеш, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Болгарія, Єгипет, Індія, Індонезія, Іран, невизнане Косово, Мексика, Молдова, Нігерія, Пакистан, Перу, Португалія, Румунія, Росія, Північна Македонія, Сенегал, Сербія, США, Туреччина, Україна, Філіппіни, китайська провінція Хубей, Чилі, Чорногорія, Швеція, Еквадор, ПАР.

Винятки щодо заборони на в'їзд для громадян третіх країн поширюються на медиків, сезонних працівників або дипломатів. Але якщо вони приїжджають не з безпечних країн, то все одно повинні здати ПЛР-тест.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Литва оновила список країн, після відвідування яких потрібна 14-денна самоізоляція, виключивши з нього Україну.